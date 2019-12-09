蒲亭和烏克蘭總統將出席歷史性峰會 討論烏東衝突

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（法新社巴黎9日電） 俄羅斯總統蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基今天下午將在法國巴黎舉行備受矚目的高峰會。這將是兩人首度就烏克蘭東部衝突問題進行正式會談。

這場會議由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）居間斡旋。儘管外界不預期會達成全面性和平協議，但外交界期盼這次會談將有助強化蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間的信任。

烏克蘭東部的親俄武裝分子2014年發起獨立運動後，至今已造成數千人喪生，約100萬人逃離家園。這場俄羅斯和烏克蘭間的衝突，也使得俄國和西方國家關係惡化。

烏東的獨派人士在俄羅斯並吞原屬烏克蘭的克里米亞半島後不久，佔領頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）2個地區。蒲亭在國內支持度雖因此大增，卻也使得俄羅斯遭到國際制裁。

克里姆林宮已證實，今天的峰會包括蒲亭和澤倫斯基一對一會談。相關外交人員則強調，峰會上不會討論克里米亞問題。

1名法國總統府消息人士表示，這場峰會的目標，包括同意解散非法民兵、外國戰士撤離頓內茨和盧甘斯克，以及讓這2個地區在烏克蘭法律下享有特殊地位。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2019 AFP