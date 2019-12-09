觀眾就愛冰雪奇緣2 北美票房穩坐第一

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（法新社洛杉磯8日電） 追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，北美票房周末5大賣座片罕見與上一個周末完全相同，龍頭依舊是迪士尼動畫「冰雪奇緣2」（Frozen 2）。

「冰雪奇緣2」於6至8日期間進帳3470萬美元，上映迄今美加總票房已來到3億3700萬美元，全球吸金9億2000萬美元。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）表示，冰雪奇緣2助攻下，迪士尼2019年全球票房收入已達破紀錄的100億美元門檻。

排名第2的依舊是獅門的「鋒迴路轉」（Knives Out），周末收入1420萬美元。

排名第3的是福斯的「賽道狂人」（Ford v. Ferrari），收入650萬美元。

排名第4的是環球出品的「皇後與瘦子」（Queen & Slim）進帳650萬美元。

排名第5的是湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演、索尼出品的「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood），有520萬美元表現。

第6到第10的電影依序為：「黑水風暴」（Dark Waters），410萬美元；「暴走曼哈頓」（21 Bridges）290萬美元；「救火奶爸」（Playing With Fire），200萬美元；「決戰中途島」（Midway）190萬美元；「小醜」（Joker），100萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP