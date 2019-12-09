遭美製裁 伊拉克準軍事領袖酸：早該給我這榮耀

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（法新社巴格達8日電） 日前遭美國指控貪污及侵犯人權而施以經濟制裁的伊拉克準軍事組織領袖及政治人物，今天雙雙對美方的舉措一笑置之。

剛被列入制裁黑名單的卡查利（Qais al-Khazali）今天用譏諷語氣告訴支持群眾說：「他們早該給我們這份榮耀了。」

卡查利領導親伊朗的武裝派系「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq），這個組織是與伊拉克政府關係密切的維安部隊「人民動員」（Hashed al-Shaabi）的一部分。

美國財政部6日依據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act），指控卡查利的組織出現「普遍性的被迫失蹤、綁架、殺害與酷刑」。

美方的制裁措施包括限制人權侵犯者與有貪污行為的人，在美進行金融貿易或前往美國。

卡查利說：「真尷尬，竟然認定我是恐怖分子！還是國際級恐怖分子。這是哪門子的財政部名單？」

他還諷刺地說：「這代表我們在美國銀行里的錢都飛了。」

美國另外也以行賄為由制裁一名名叫坎亞爾（Khamees al-Khanjar）的伊拉克商人兼政治人物。

坎亞爾的陣營透過聲明譴責美方的決定，稱這樣的指控「極度可笑且不合邏輯」。

聲明說，坎亞爾「從來都不是官方人士，他的陣營也從來不是政府的一部分」，藉此駁斥貪污指控。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP