OPEC絞盡腦汁 終於達成原油減產協議

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（法新社維也納9日電） 石油輸出國家組織（OPEC）產油國與其盟友於6日商定，在既有減產協議以外，每日再減產50萬桶原油，藉此抑制油價下跌。

法新社報導，OPEC成員國部長5日召開會議，會談一路持續到深夜，但最終未能達成協議。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，首日會談持續6個小時，各國代表團「工作…到晚上11時，他們絞盡腦汁」，試圖找到達成協議方式。

OPEC隔天與俄羅斯等盟國召開「石油輸出國家組織與夥伴國」（OPEC+）會議。俄羅斯是全球第2大產油國，但並非OPEC成員國。

會後，這些國家達成減產協議，把產量目標設定為從去年10月的生產水平，每日減產170萬桶原油，協議自明年1月起生效。根據協議，沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩國的減產總量幾乎佔了OPEC+本次目標減產總量的一半。

OPEC也宣布，幾個與會國家，「主要是沙烏地阿拉伯」，將自願額外減產，讓OPEC+減產總量達每日逾210萬桶。這項舉措出乎外界預料。

消息傳來，全球油價應聲大漲，美國市場基準商品西德州中級原油（WTI）和歐洲基準北海布倫特原油（Brent North Sea）期貨價格6日一度應聲大漲2%。

© 2019 AFP