不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

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（法新社舊金山9日電） 美國法院文件今天顯示，科技巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）聲稱美國總統川普濫用職權，不讓亞馬遜拿下一份利潤龐大的軍事雲端運算合約標案。

亞馬遜質疑美國國防部高達100億美元的雲端運算合約標案最後給了微軟（Microsoft Corp），主張中間的程序有着「明顯的偏見」。

這項為期10年的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合約，最終可讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料。

經過大量編輯的訴狀，詳述標案最後給了微軟而非亞馬遜雲端運算服務（AWS）雲端運算部門的種種錯誤。這個部門是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）旗下科技集團的一部分，而貝佐斯經常遭川普針對。

訴狀主張：「這些錯誤是川普總統的不當施壓所造成，他屢屢發動公開和幕後攻擊，使亞馬遜得不到這份聯合組織防衛基礎合約，藉此傷害被他視為政敵的貝佐斯。」

「國防部大量且普遍存在的錯誤很難理解，也不可能和總統一再表達的決心切割，也就是總統本人所說的『整死亞馬遜』。」

這份在美國聯邦權利申訴法院（US Court of Federal Claims）中提出抗議標案的訴狀，呼籲國防部重新評估這項標案並做出新的決定。

亞馬遜表示：「問題在於美國總統是否應該被允許利用國防部的預算，來追求自己的個人和政治目的。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP