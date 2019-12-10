年底期限將屆 美國與北韓對峙升溫

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（法新社華盛頓9日電） 北韓要求美國總統川普政府年底前軟化非核化談判的立場，同時鬆綁制裁，兩國之間緊張情勢正在迅速升溫。

此前，川普已3度會見北韓領導人金正恩共商北韓核子計畫，直呼金正恩是朋友，並盛讚2017年當各界越來越擔心兩國爆發全面大戰時，雙方最終相對冷靜了下來。

不過北韓尋求包括解除制裁在內的全面性協議，而川普明年即將打一場可能頗為艱難的連任選戰。

●不想再隨美國起舞

美國和平研究所（US Institute of Peace）資深北韓專家法蘭克嚴（Frank Aum，音譯）表示，平壤當局認為美國並不急着談判，因此正在提升緊張態勢。

他說：「我想他們（北韓）已經決定了，不想隨老美起舞，美國佔盡了減少軍事緊張的所有好處，而北韓什麼利益也沒拿到。」法蘭克嚴曾就北韓這個威權國家，為美國國防部長提供建言。

法蘭克嚴表示，北韓人已經「封閉自我」，如果他們採取重大行動，像是執行新的核子試驗或遠程彈道飛彈試射，可能會疏遠他們的主要外交盟友及援助提供者中國。

他說：「他們必須對年底期限將至做出回應，否則會顯得相當愚蠢，但同時他們也不能回應得太過堅決，否則他們會得到美方和中方的強硬回應。」

他表示，美國和北韓可能會想出一個臨時協議，雖然無法滿足雙方，但可以充當基礎，避免爆發衝突。

●北韓外交出路所剩無幾

密切關注北韓情勢的麻省理工學院（MIT）政治學者那蘭（Vipin Narang）表示，北韓強硬派可能給了金正恩某種期限，要求美國解除部分制裁。

他指出：「可能會回到2017年的緊張局勢，甚至更糟，因為剩下的外交出路已經非常少了。」

© 2019 AFP