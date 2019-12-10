掌聯準會抑制高通膨 公僕巨人伏克爾辭世

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（法新社華盛頓9日電） 曾以升息猛藥對付1970和80年代通膨危機，又在畫時代的華爾街銀行改革中留下印記的美國前聯邦準備理事會（Fed）主席伏克爾昨天辭世，享耆壽92歲。

伏克爾（Paul Volcker）於1979至1987年間，擔任聯準會主席。他的女兒告訴法新社，他昨天過世的原因在攝護腺癌引起的併發症。

身材高大，以冷笑話聞名的伏克爾以金融專長和公僕身分開啟職業生涯，憑藉著權威和敏銳度掌控貨幣政策。

●民主黨人橫跨兩黨任要職

身為民主黨人卻橫跨兩黨，1971年擔任尼克森（Richard Nixon）政府的財金官員，協助引導美國退出金本位。2008年金融風暴後，伏克爾擔任歐巴馬的顧問，他主張從嚴規範華爾街投資銀行。

然而，真正讓伏克爾名垂青史的是擔任聯準會主席，他先後在卡特（Jimmy Carter）和雷根（Ronald Reagan）時代，掌舵聯準會，在風雨飄搖之際，成功制伏通膨怪獸，讓他贏得全世界經濟學家的尊重。

現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）推崇伏克爾：「他的一生體現了最高的理想：正直、勇氣，以及替所有美國人服務的承諾。他對國家的貢獻，留下不朽的傳奇。」

2015年，川普宣布逐鹿白宮後曾表達對他的欽佩，說「他身上有一股穩健力量」。

前美國總統歐巴馬、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與英國央行總裁卡尼（Mark Carney）發表聲明表達哀悼之意。

● 掌舵聯準會制伏通膨怪獸

卡特稱他是「公僕巨人」，透露伏克爾在他任內的貨幣決策，或許造成他尋求連任失敗，但他說「對的事還是要做」。

1970年代末期爆發石油危機，美國經濟面臨嚴重的通膨。卡特不顧幕僚反對，找來伏克爾「開猛藥」。

當時通膨嚴重，年通膨高達14%，伏克爾毫不掩飾自己的升息計畫。他在參院任命聽證會上說：「我認為目前沒有任何跡象或證據顯示，經濟面臨嚴重的現金短缺。」

在伏克爾掌舵下，聯準會將利率由11%提高至20%。遠遠高於目前的利率1.5%至1.75%之間。

在經濟衰退期間，如此大規模的緊縮銀根作法，讓民間苦不堪言。汽車經銷商寄了一副棺材給他，棺材內塞滿車鑰匙。建築包商也因為沒人蓋房子出售，而把無處可用的木材寄給他。飽受債務所苦的農夫則開着拖曳車，包圍聯準會辦公室。

不過，強硬的伏克爾寸步不讓。根據作家奈克爾克（William Neikirk）透露，伏克爾已故妻子芭芭拉（Barbara）說過：「危機激發他的心智。」

伏克爾的堅持最後有了回報，原本高漲的通膨在1983年降至3%。卡特痛失連任機會，除了爆發伊朗人質危機外，伏克爾的升息猛藥也是原因之一。

伏克爾1987年卸下聯準會主席，加入沃芬森（James Wolfensohn）的投資公司。沃芬森之後擔任世界銀行總裁。

●華爾街金融改革留下印記

20年後，全球爆發金融危機，伏克爾重出江湖，擔任歐巴馬的顧問。伏克爾一向抨擊銀行高層坐擁高薪，從事高風險交易，主張限制所謂的「自營交易」，後來成為所謂的「伏克爾法則」（the Volcker rule）。

美國銀行協會（American Banking Association）會長吉亭（Frank Keating）批評伏克爾法則窒礙難行。川普上台後主張鬆綁管制，這項規範華爾街的法規再度遭到抨擊。

伏克爾1927年出生於新澤西州，是德國移民後裔，愛好甩竿釣，曾於普林斯頓大學和哈佛大學求學。

伏克爾育有2個孩子。他於2010年、83歲之際，在第一任妻子芭芭去世12年後再婚，迎娶身邊長期照顧他的助理。

© 2019 AFP