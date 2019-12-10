涉對藥檢數據動手腳 WADA封殺俄羅斯4年

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛桑9日電） 世界反禁藥組織（WADA）今天以竄改藥檢數據為由，禁止俄羅斯參加全球大型體育賽事4年，是迄今祭出的最嚴厲制裁，俄羅斯總統蒲亭馬上出言反對，痛批這具有政治動機。

WADA主席芮迪（Craig Reedie）說：「有太長一段時間，俄羅斯運動員使用禁藥，重挫維持乾淨體育界的努力。」

他說：「我們處處給予俄羅斯機會，為了俄羅斯運動員的前景與維持體育界誠信，讓旗下機構能夠恢復秩序，重新加入反禁藥的體育圈，但俄羅斯卻選擇繼續欺瞞與否認的立場。」

根據制裁，俄羅斯男女運動員仍可參加明年奧運與2022年北京冬季奧運，但只能以中立運動員身分參賽，且必須證明沒有參與WADA認為是國家主導的禁藥制度。

俄羅斯仍可參加2022年世界盃足球賽的資格賽，但WADA執行長尼格里（Olivier Niggli）又說，如果他們晉級卡達決賽，「球隊不能代表俄羅斯」。

俄羅斯參加2020年歐洲國家杯與聖彼得堡主辦4場比賽的權利將不受禁令影響，因為這些比賽沒有被定義為以反禁藥為目的的「大型賽事」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在巴黎痛批這項決定具有「政治動機」，認為這「抵觸」奧林匹克憲章（Olympic Charter）。

蒲亭說：「俄羅斯奧林匹克委員會沒有受到責備，如果沒有對奧委會的指責，那麼應讓俄羅斯持國旗參賽。」

© 2019 AFP