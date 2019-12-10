爭端解決機制將停擺 WTO啟動協商

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦9日電） 在美國阻撓下，世界貿易組織（WTO）內專責解決爭端的上訴機構即將停擺。世貿組織今天表示，將啟動密集政治協商以挽救這項機制。

上訴機構（Appellate Body）是WTO爭端解決機構DSB下的常設上訴機制，處理成員國之間的貿易糾紛，被視為WTO的「最高法院」。上訴機構通常設有7名法官，目前僅有3人，已是議事與審查所需的最低門檻。

美國認為WTO的爭端解決機構干涉過多，不利美國利益，因此川普政府兩年多來阻撓任命新法官的程序；自10日午夜起，因有2名法官屆期卸任，上訴機構將無法達到議事必要的最少人數。

世貿組織秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）在聲明中坦承，在10日的期限前並無化解僵局的方案，但他會啟動更密集的高層級諮商，替這個長期的死胡同找到出路。

他說：「不能放棄對我們來說重要性勝於一切的東西，也就是替上訴機制找到永久的解決方式。」

爭端解決機構停擺，雖然成員國仍可申訴，世貿組織內處理爭端的小組也仍可做裁定，但只要不滿裁定的國家提起上訴，就將因上訴機構無法議事，而輕鬆拖延執行裁定。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）

© 2019 AFP