紐西蘭火山爆發 澳洲恐有3人罹難8人失蹤

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐西蘭華卡塔尼10日電） 紐西蘭熱門觀光景點白島（White Island）火山爆發，據信奪走13條人命，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，恐有3名死者是澳洲人，另有8名澳洲人失蹤。

白島昨天爆發，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）證實有5人死亡，另有8人依舊下落不明。空中偵察機連夜搜索，沒有發現生命跡象，找到失蹤者生還的希望渺茫。

阿爾登在記者會上說：「今早的重心是放在尋人，以及確保警方可以安全完成任務。」

火山爆發時待在白島的人，包括來自澳洲、美國、英國、中國與馬來西亞的觀光客，還有紐西蘭嚮導。

阿爾登說：「對於有親朋好友罹難或失蹤的人，我們跟你們一樣，同樣感到難以言喻的悲痛與哀傷。」

她說：「你們的親人與接待你們的紐西蘭人同在，我們跟你們一樣感到難過。」

阿爾登特別提到同情「我們的澳洲家人」，而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）提醒國人做好心理準備，迎接「非常難熬的一天」。

莫里森說，5名死者中恐有3人是澳洲人，而且還有8名澳洲人下落不明。

他表示：「單純美好又歡樂無比的時光，頓時被火山噴發的慘狀給打斷。」他在雪梨告訴記者：「對於有親人發生這個可怕悲劇的眾多澳洲家庭來說，這一天將非常、非常難熬。」

目前共有31人因為不同傷勢住院，其中包括13名澳洲人，有些人因為嚴重灼傷而情況危急。

由於擔憂火山可能再度噴發、釋放有毒氣體與讓人窒息的火山灰，搜尋遺體的行動一再受阻。

警方發言人博德（Bruce Bird）說：「我們只會在確認我們的人員可以安全執行任務，才會登島。」他說，一架直升機在此區搜索了45分鐘，看看是否有人仍生還，但沒有找到任何跡象。

© 2019 AFP