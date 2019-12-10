美軍基地槍擊案後 佛州彭薩科拉市網路遭駭

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（法新社邁阿密9日電） 在美受訓的沙烏地阿拉伯空軍少尉沙姆拉尼，日前於佛羅里達州海軍基地開槍射殺3名美國海員，僅相隔數日，槍擊案發生地彭薩科拉市當局今天表示，彭市遭受網路攻擊。

市府在臉書上公布，電郵、電話和線上支付服務系統都受到網路攻擊的影響。

彭薩科拉（Pensacola）當局仍在查辦海軍基地槍擊案，而網路駭客事件緊接着發生，官方今天並未說明兩起事件是否有關聯。

法新社報導，市長羅賓遜（Grover Robinson）在記者會中說：「我們正在徹查到底是誰…以及我們如何恢復系統作業。」

市府官方也通知了聯邦調查局（FBI），根據FBI佛州傑克森維爾市（Jacksonville）分局推文說，該局正在「提供資源協助」，不過並未有進一步資訊。

在美受訓的沙烏地阿拉伯空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）6日在彭薩科拉海軍基地教室，開槍射殺3名海員並造成8人受傷，隨後遭警方開槍擊斃。

FBI昨天表示，該局假設這是一起恐怖主義行為，目前正在調查，但尚未作最後定論。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP