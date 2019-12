華郵曝光機密文件 戳破美對阿富汗戰爭美麗願景

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓9日電) 「華盛頓郵報」今天揭露美國政府內部文件,指有明確證據顯示美軍在阿富汗行動中面臨各種失誤和失敗,並不如高階官員經常宣稱在這場戰爭取得進展。

華郵取得2000多頁文件,內容是600多名美國高階軍官和外交官、援助人員、阿富汗官員和其他在這長達近20年戰爭中扮演直接角色者的訪問紀錄。

●扭曲證據 讓美國看似為贏家

華郵說,文件內容與美國總統、軍方指揮官和外交官所發表的一長串公開聲明相互矛盾;他們年復一年地向美國人保證,阿富汗行動有所進展,這場戰爭值得一戰。

華郵報導:「這些訪問內容直指官員發表了明知是錯誤的樂觀聲明,還隱瞞了戰爭已無法取勝的明確證據。」

華郵將這些訪問內容稱為「阿富汗文件」(The Afghanistan Papers),相對於詳述美國參與越戰秘密歷史,且有助輿論趨向反戰的「五角大廈文件」(Pentagon Papers)。

華郵說,在資訊自由法(Freedom of Information Act)支持下取得的這些文件,是阿富汗重建特別督察長辦公室(Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR)執行「經驗學習」計畫的一部分。

●美國人民被謊言所騙

職掌SIGAR的蘇普科(John Sopko)承認,這些文件顯示「美國人民不斷被謊言所騙」。

除了「經驗學習」計畫的相關文件,華郵也取得前國防部長倫斯斐(Donald Rumsfeld)留下的數百頁備忘錄。倫斯斐曾在福特(Gerald Ford)和小布希(George W. Bush)政府擔任國防部長。

美國在2001年911恐攻事件後出兵阿富汗,欲根除蓋達組織(Al-Qaeda)帶來的威脅並推翻塔利班(Taliban),近20年後,目前還有大約1.3萬名美軍駐紮阿富汗,塔利班仍持續對阿富汗政府構成威脅。

●美軍對任務的困惑

曾在小布希和歐巴馬任內擔任要職的三星將領魯特(Douglas Lute)受訪時說:「我們缺乏對阿富汗基本了解,我們不知道自己在做什麼。」

魯特說:「我們在這裡要做什麼?我們對正在執行的任務一點概念也沒有。」

●人為編織的美麗願景

一名國家安全委員會資深官員說,前總統歐巴馬和國防部經常施壓,要求提供2009年到2011年增兵有成的數據,但事實證明並非如此。

他說,用各種衡量方式,「都不可能有好結果」。「無論我們從受訓的部隊人數、當地暴力程度,或是對領土的控制來看,都很難精確呈現成果,戰事結果總是經由操控而來。」

華郵報導,造成約2400名美軍喪生、數萬人受傷、花費1兆美元的阿富汗戰爭,從頭到尾都是美國官員編織出來的「美麗願景」。(譯者:劉文瑜/核稿:盧映孜)

© 2019 AFP