華郵曝光機密文件 戳破美對阿富汗戰爭美麗願景

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（法新社華盛頓9日電） 「華盛頓郵報」今天揭露美國政府內部文件，指有明確證據顯示美軍在阿富汗行動中面臨各種失誤和失敗，並不如高階官員經常宣稱在這場戰爭取得進展。

華郵取得2000多頁文件，內容是600多名美國高階軍官和外交官、援助人員、阿富汗官員和其他在這長達近20年戰爭中扮演直接角色者的訪問紀錄。

●扭曲證據 讓美國看似為贏家

華郵說，文件內容與美國總統、軍方指揮官和外交官所發表的一長串公開聲明相互矛盾；他們年復一年地向美國人保證，阿富汗行動有所進展，這場戰爭值得一戰。

華郵報導：「這些訪問內容直指官員發表了明知是錯誤的樂觀聲明，還隱瞞了戰爭已無法取勝的明確證據。」

華郵將這些訪問內容稱為「阿富汗文件」（The Afghanistan Papers），相對於詳述美國參與越戰秘密歷史，且有助輿論趨向反戰的「五角大廈文件」（Pentagon Papers）。

華郵說，在資訊自由法（Freedom of Information Act）支持下取得的這些文件，是阿富汗重建特別督察長辦公室（Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）執行「經驗學習」計畫的一部分。

●美國人民被謊言所騙

職掌SIGAR的蘇普科（John Sopko）承認，這些文件顯示「美國人民不斷被謊言所騙」。

除了「經驗學習」計畫的相關文件，華郵也取得前國防部長倫斯斐（Donald Rumsfeld）留下的數百頁備忘錄。倫斯斐曾在福特（Gerald Ford）和小布希（George W. Bush）政府擔任國防部長。

美國在2001年911恐攻事件後出兵阿富汗，欲根除蓋達組織（Al-Qaeda）帶來的威脅並推翻塔利班（Taliban），近20年後，目前還有大約1.3萬名美軍駐紮阿富汗，塔利班仍持續對阿富汗政府構成威脅。

●美軍對任務的困惑

曾在小布希和歐巴馬任內擔任要職的三星將領魯特（Douglas Lute）受訪時說：「我們缺乏對阿富汗基本了解，我們不知道自己在做什麼。」

魯特說：「我們在這裡要做什麼？我們對正在執行的任務一點概念也沒有。」

●人為編織的美麗願景

一名國家安全委員會資深官員說，前總統歐巴馬和國防部經常施壓，要求提供2009年到2011年增兵有成的數據，但事實證明並非如此。

他說，用各種衡量方式，「都不可能有好結果」。「無論我們從受訓的部隊人數、當地暴力程度，或是對領土的控制來看，都很難精確呈現成果，戰事結果總是經由操控而來。」

華郵報導，造成約2400名美軍喪生、數萬人受傷、花費1兆美元的阿富汗戰爭，從頭到尾都是美國官員編織出來的「美麗願景」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP