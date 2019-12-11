北韓要鬆綁制裁 美國務卿：盼金正恩遵守非核承諾

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（法新社華盛頓10日電） 北韓要求美國年底前軟化非核談判的立場，同時鬆綁制裁，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，期盼北韓不要進行長程飛彈試射與核子測試。

蓬佩奧今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行聯合者會時表示，美方致力「找出我們可以（與北韓）溝通之處」，但蓬佩奧頓了一下，並未說明華府是否提出新方案。

他表示，總統川普3度與北韓領導人金正恩會面後，已經「明確表達我們的期望」。

「金正恩委員長個人也承諾非核化，因此，不會有長程飛彈測試與核子測試。」

蓬佩奧說：「所有的這些承諾，我們非常希望北韓能繼續遵守。」

法新社報導，川普與金正恩破冰會面後，大力讚揚他與金正恩之間的關係，但北韓對於凍結飛彈測試與核試以待美方解除制裁等情事，顯得失去耐心。

北韓已警告，若未見到美方在年底前有所作為，北韓將採取某項重大行動。

各界憂心北韓可能再發射短程火箭，美國要求聯合國安理會明天召開會議。

俄羅斯與北韓具有長期關係，俄外長拉夫羅夫要求華府與平壤間重返對話，以及美方解除對北韓的制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP