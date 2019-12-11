墨西哥革命英雄變身挑逗裸者 家屬揚言控告畫家

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社墨西哥市11日電） 今年是墨西哥革命英雄、民族偶像沙帕塔逝世100周年。當地一名藝術家顛覆沙帕塔一貫男子漢形象，將他轉化為跨坐馬上的挑逗裸者，引來家屬和粉絲抗議，揚言控告。

為紀念沙帕塔（Emiliano Zapata），位於首都的墨西哥藝術宮（Palacio de Bellas Artes）近日舉辦主題藝術展。其中一幅展品、完成於2014年的畫作「革命」（La Revolucion）卻引來軒然大波，沙帕塔的後人和約100名農民昨天更在藝術宮前集結抗議革命英雄遭「詆毀」，高喊「燒了它（畫作）」。

在「革命」一作中，外型酷似沙帕塔的男子雙腿跨坐一匹白色駿馬，並以凸顯腰臀線的姿態側對觀眾，雙眼輕閉，腳上踩着造型和手槍相仿的黑色高跟鞋，頭戴粉色寬邊帽，輕觸褐色肌膚的墨西哥國旗三色飄逸綵帶更添他的挑逗嫵媚，而白馬則公然勃起。

創作此畫的藝術家查雷斯（Fabian Chairez）對墨西哥媒體強調，「革命」並非沙帕塔肖像畫。他告訴方程式電台（Formula Radio）：「這場暴力示威讓我吃驚…為何具女人味人物會如此強烈得罪人？」

蓄鬍的沙帕塔通常被呈現為提槍、身披彈藥帶的男子漢。他出身南部貧農，在19世紀末－20世紀初的墨西哥推動土地改革和政治社會革命，所領導的農民武裝是1910年墨西哥革命的中堅力量。

昨天在藝術宮前的抗議行動中，不時可聽到歧視同性戀的言論。與此同時，有10多名支持性別多元認同的人士前來嗆聲，雙方陣營甚至爆發肢體衝突。

針對畫作所引發爭議，策展人瓦爾加斯（Luis Vargas）指出，他認為這激發墨西哥社會對持續存在的諸如同性戀等議題重啟討論，是件好事。

藝術宮館長費南德茲（Miguel Fernandez）表示：「我們試圖開啟對話。這是座對所有墨西哥人開放的美術館，對抗議和支持美術館的人都是如此。」

儘管不滿革命英雄遭「侮蔑」的群眾揚言每天都要來藝術宮抗議，直到爭議畫作被撤下為止，館方已表態不會撤。

抗議行動發言人麥德拉諾（Antonio Medrano）強調，畫作體現的不是表意自由，而是敗壞的道德，「他們不能這樣展現我們的歷史」。

沙帕塔的孫子龔薩雷茲（Jorge Zapata Gonzalez）指出，將他的「南方強人」先祖、革命運動「最純潔高貴的象徵」描繪為同性戀，是不尊重墨西哥歷史。

沙帕塔的後人已宣布，將控告藝術家查雷斯、藝術宮和文化部。

© 2019 AFP