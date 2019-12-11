布干維爾公投結果出爐 98%選民支持脫離巴紐獨立

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（法新社巴布亞紐幾內亞布卡11日電） 根據南太平洋小島布干維爾（Bougainville）今天公布的公投結果，98%選民壓倒性支持脫離巴布亞紐幾內亞獨立。這是布干維爾成為全球最新國家所跨出的一大步。

布干維爾公投委員會主席艾赫恩（Bertie Ahern）表示，17萬6928名選民支持獨立，佔全部投票人數的98%，只有3043名選民贊成留在巴布亞紐幾內亞並擁有更多自治權的選項。

法新社報導，公投結果必須經過巴布亞紐幾內亞國會批准，雖然巴紐國會內部有人反對獨立，但公投結果顯示獨立派陣營大勝，將施壓莫士比港（Port Moresby）當局承認公投。

艾赫恩在布卡（Buka）發表談話，敦促各方承認公投結果，還說這場公投攸關「你的和平、你的歷史和你的未來」，並展現「文字的力量勝於武力」。

這場歷史性公投為布干維爾長達數十年的和平進程及漫長的內戰戰後復原期畫下句點。

布干維爾1988年爆發內戰，直到1998年才結束，這場布干維爾叛軍、巴紐安全部隊及外籍傭兵之間的戰爭，造成多達2萬人喪命，相當於布干維爾總人口的10%。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP