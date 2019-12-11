彈劾川普條文出爐後 國會後續怎麼做

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（法新社華盛頓10日電） 美國民主黨人公布兩項彈劾條文後，川普可能成為美國史上第3位遭彈劾、並在聯邦參議院面臨審判的總統。

川普被控濫權及妨礙國會調查。兩個月來的調查發現他扣住軍援，並和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談，要求基輔宣布調查2020大選可能成為他對手的前副總統拜登（Joe Biden）等民主黨人。

川普否認不法，稱彈劾調查是「獵巫」。

彈劾條文出爐後，接下來參眾兩院程序如下：

●委員會審查

聯邦眾議院司法委員會今明兩天將辯論兩項彈劾條文，也就是說，司委會將在13日前表決，決定是否把條文送交全院表決，而民主黨在司委會佔有極大多數，條文幾乎篤定可以通過。

川普有權派出律師，但白宮表示，不會介入眾院彈劾程序。

●眾院表決

眾院接着將辯論兩項條文。

1998-99年前總統柯林頓（Bill Clinton）遭彈劾時，眾院兩天內花了超過13小時辯論4項條文，第2天就表決通過。

川普的兩項彈劾條文也可能在兩天內辯論完成。

表決通過需要簡單多數，而民主黨人在眾院擁有233對197席的優勢，因此篤定通過，川普將正式遭起訴或彈劾。

●參院審判

眾院通過彈劾條文後，此案將送交參院審判，讓川普成為美國史上第3位遭彈劾審判的現任總統。

審判可能於1月進行，屆時議員們已結束耶誕假期的2周休會回到國會。

參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上周公布的2020年官方行事曆中，1月的行程全部留白，顯示彈劾審判預料會花費幾乎整個月。

麥康奈將控制流程，也可能決定流程歷時，限制或延長作證與辯論時間。當年柯林頓的審判歷時6周。

最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）將主持審判，100位聯邦參議員將擔任陪審員的角色，聯邦眾議員作為檢察官的角色，川普的律師則會代表辯護。

定罪川普且強迫他辭職的情況不太可能發生，因為那需要參院2/3通過，而目前堅定支持川普的共和黨人在100席的參院掌握53席。

© 2019 AFP