扭轉早盤跌勢 亞股大多收高

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（法新社香港11日電） 亞洲各國股市今天扭轉早盤跌勢，終場大多上漲，但美中貿易談判鮮少傳出新進展，加上華府尚未取消預計15日對1600億美元中國輸美商品加徵的關稅，投資人感到越來越不安。

美中兩國談判代表還在嘗試敲定局部貿易協議之際，各大證券交易所仍瀰漫樂觀氣氛。同時，大多數觀察人士認為美中雙方最終會達成協議，這種預期心理已帶動全球股市數周漲勢。

但美國預計15日對價值1600億美元的中國輸美商品加徵關稅，目前尚未傳出白宮可能延後期限的消息。取消對中國商品加徵關稅是北京當局在貿易談判中提出的關鍵要求。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）昨天警告，預計15日實施的關稅措施目前仍可能如期生效。

柯德洛表示：「現實情況是，那些關稅仍攤在談判桌上。」但他說，川普已對中國傳達「有建設性且樂觀的基調」。

亞洲股市扭轉早盤跌勢，收盤大多上漲。香港恆生指數終場上漲0.8%，收26645.43點。上海綜合指數小漲0.2%，收2924.42點。雪梨股市上揚0.7%。首爾股市收漲0.4%。台北股市上漲0.6%。

但東京股市日經225指數小跌0.1%，收23391.86點。曼谷股市也下跌0.1%。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP