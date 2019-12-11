氣候變遷績效指標 美國沙烏地墊底

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（法新社馬德里10日電） 一項評比各國溫室氣體排放狀況的全球指標，今天在聯合國氣候峰會公布。評比結果指出瑞典名列前茅，而美國與沙烏地阿拉伯等主要污染國「幾無任何跡象」已在減少排放。

這項「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index, CCPI）評估57個國家與歐洲聯盟的溫室氣體排放情況、再生能源佔比以及氣候政策。

評比結果發現美國表現墊底，沙烏地阿拉伯倒數第二；瑞典則名列前茅。但有數個國家的排放量的確較去年減少，主因各產業普遍逐步淘汰煤炭。

儘管評比結果差異甚大，歐盟內部異質性也很高，但報告發現，沒有一個國家正朝實現巴黎氣候協定的目標邁進。

2015年聯合國氣候峰會通過巴黎氣候協定，各國同意致力把全球氣溫上升幅度，控制在較工業革命前水準高出攝氏2度以下。但美國總統川普已正式通知聯合國，美國將退出這項全球減排計畫。

這項指標也發現，作為全球最大單一排放國的中國已採取「中等行動」，對再生能源作出高額投資。但評比結果同時警告，北京若按計畫繼續興建燃煤發電廠，就可能跌至最差層級。

指標報告的共同作者、國際組織「德國看守」（Germanwatch）成員哈根（Ursula Hagen）則說，美國與中國正「處於（對抗氣候變遷的）關鍵時期」。

哈根表示：「這項指標顯示全球排放情況有好轉跡象，包括煤炭消耗量減少。但還有幾個大國仍在嘗試抗拒這項趨勢，尤其是美國。…未來情勢有很大部分端視中國進一步動向和美國大選而定。」

© 2019 AFP