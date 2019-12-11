私密簡訊遭惡意曝光 FBI前律師告上法院

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（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦調查局（FBI）一名前律師不滿自己私人簡訊被總統川普拿來說嘴，今天告上法院，控告美國司法部和FBI「不法向媒體揭露有關她的訊息」，侵犯她的隱私權。

根據訴狀，FBI前律師佩吉（Lisa Page）主張，司法部和FBI將她和FBI前探員史卓克（Peter Strzok）間的375則簡訊內容不法提供給媒體，因此尋求至少1000美元的經濟損失。

佩吉和史卓克2016年大選期間時有婚外情關係，兩人程度不一地參與兩項重疊的調查工作，一是民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）不當使用個人電腦伺服器，二是俄羅斯介入大選、推升共和黨候選人川普的選情。

倆人互傳的簡訊混雜着枕邊細語、辦公室政治，以及對兩位候選人的評論。

當倆人簡訊內容曝光，就成了川普拿來證明通俄門調查出自政治動機的證據。 訴狀稱，外泄簡訊內容的人尋求「宣傳不實陳述，即原告（佩吉）等FBI人員對川普總統存有偏見、密謀暗中重挫川普，並涉嫌從事犯罪行為，包括叛國」。

訴狀稱，簡訊外泄讓佩吉「成為美國總統、總統盟友和支持者一再攻擊的對象」。

佩吉點出，川普在推文提到她超過40次，在公開場合也提過數十次，把她和史卓克冠上「FBI戀人」的稱號。

她說：「很難不出面捍衛自己，並讓恨我的人握有敘事權。我決定找回自己的力量。」

© 2019 AFP