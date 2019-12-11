紐西蘭白島火山恐再爆發 當局宣布善後工作暫緩

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（法新社紐西蘭華卡塔尼11日電） 紐西蘭白島火山爆發已釀6死30傷，當地警方今天表示，火山還在冒煙，現在衝進去「太瘋狂」，因此宣布暫緩善後工作。

紐西蘭北島（North Island）外海的熱門觀光景點白島（White Island）火山9日突然爆發，導致6人喪生，8人失蹤但生還機會渺茫，30人受傷。

火山爆發時共有47名觀光客在島上遊覽，許多倖存者雖逃出生天卻受到嚴重燒燙傷，至少9人傷勢危急。

警務部長奈許（Stuart Nash）表示，他明白家屬希望能替親人善後的心情，但救難隊別無選擇，只能等待。

奈許表示，地震學家預測白島火山有50%的機會將再度爆發。他表示，火山口還在噴發有毒氣體，且火山爆發之後，島上覆蓋了厚厚一層的酸性火山灰。

他告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）說：「明知不安全還派遣人員執行任務，這麼做會太瘋狂。」

「我們必須顧及紐西蘭警務人員的安危，確保我們派他們處理的情況皆安全無虞。」

奈許表示，倖存者在火山初次爆發逃離現場後，偵察機旋即出動並判定島上已無其他生還者。

警方希望送出無人機探測島上有毒氣體濃度是否適合登島，但目前為止都因為風大而無法起飛。

當地天氣狀況預計明天將轉壞，讓當局展開善後工作的壓力日增。

警方告訴記者：「我們每2、3個小時就評估一次整體狀況，確定是否能登島。」

© 2019 AFP