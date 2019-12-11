美國會議員通過國防預算 美軍將增太空軍種

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（法新社華盛頓10日電） 根據美國國會議員今天支持的協議，美國將成立太空部隊作為最新軍種，並將編列7380億美元的軍事開支，實現美國總統川普的優先事項。

「國防授權法案」（NDAA）的2020年開支比去年授權的7160億美元躍升不少，將用於支付許多各種不同的軍事活動，也將完成川普的優先事項，繼陸、海、空軍、陸戰隊及海岸防衛隊後，創建以太空為基礎的美軍第6軍種。

這項法案獲得聯邦參眾議院軍事委員會的民主黨與共和黨國會議員批准，很有可能在國會過關。經過數個月的協商，民主黨人同意通過這項舉措，以換取法案納入聯邦政府僱員享有12周有薪育嬰假的兩黨協議。

根據協議，12周有薪假將擴展至210萬名生產或領養嬰孩的文職聯邦政府僱員，在政治立場南轅北轍的情況下，這是兩黨罕見取得共識的例子。

同時，國會每年必須通過的軍事支出法案，將撥出6350億美元給五角大廈使用，另將撥出231億美元給能源部用於美國核子武器維護及燃料添加。

美軍在阿富汗、敘利亞、伊拉克及索馬利亞等國的行動，將獲得715億美元預算，這筆錢也用於支付軍事人員薪資的3.1%調漲，增幅是過去10年最高。

這筆資金也將同樣撥出53億美元作為「緊急災難復原」費，用於恢復佛羅里達州及北卡羅來納州去年分別遭颶風佛羅倫斯（Florence）及麥可（Michael）破壞的軍事基地。

這筆金額比白宮要求的92億美元還少很多，當局想撥其中一部分緊急資金建造美墨邊界圍牆。川普曾說，高牆對遏止非法移民是必要的。川普這項爭議競選承諾造成巨大分歧，可能將再度於未來的預算案引發爭執。

國會議員在法案其他內容添加使用條款，控制五角大樓的資金使用，包括禁止減少駐南韓美軍人數，禁止向土耳其交付F-35先進匿蹤戰機並禁止從中國購買列車或巴士。

© 2019 AFP