華為贏得參與德國5G網路建設合約

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（法新社柏林11日電） 中國電信業巨擘華為技術公司今天在德國贏得一項參與5G網路基礎設施的合約，但是這項在政治上相當敏感的交易尚待政府批准。美國曾對華為可能幫助中國政府窺探機密表示關切。

西班牙電信集團德國公司（Telefonica Germany）表示，將讓華為和芬蘭的諾基亞公司（Nokia）在這項計畫扮演同等角色，因為這兩家公司「已獲證明是重要夥伴」。西班牙電信集團是德國第2大電信業者，僅次於德國電信公司（Deutsche Telekom）。

這家公司發布聲明說：「這項合作案尚待依據德國法律規定成功取得有關技術和公司的安全證明。」

聲明又說，這麼做是要「順應目前界定安全規範的政治程序，又不致延緩開始推動5G網路的建設」。

西班牙電信集團德國公司表示，將自明年開始升級為5G網路，希望在2022年底前可以供應30個城市5G服務。

美國與部分其他大國表示，擔心華為可能被北京當局用來搜集情報。德國至今仍未順應這些壓力排除華為參與5G建設的標案，但強調會訂定嚴格的安全標準。

不過，批評人士指控柏林當局想要討好最大貿易夥伴中國，把經濟利益放在第一位。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）上個月曾把中國和美國據稱進行的刺探機密行動相提並論，引發美國不滿。

© 2019 AFP