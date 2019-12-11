鄰國傳非洲豬瘟疫情 德國全力防範保護養豬業

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（法新社柏林11日電） 為了防堵野豬將鄰國的非洲豬瘟（African Swine Fever）疫情帶入國內，德國當局正部署大量防禦措施，例如嗅探犬、無人機及通電圍籬，以避免蓬勃發展的國內豬肉產業遭逢浩劫。

德國狩獵協會發言人芮恩瓦特（Torsten Reinwald ）告訴法新社：「問題不再是豬瘟是否會傳入德國，而是什麼時候傳進來。」

非洲豬瘟病毒對人體健康無害，但可讓家豬或野豬致命性出血，要擺脫這種病毒的唯一方法，就是大量撲殺養豬場的豬只，這對德國豬農將是場惡夢。德國每年生產500萬噸豬肉，其中有一半銷往國外市場，就算出現單一病例，都可能重創這個歐洲最大豬肉出口國。

德國肉類產品協會代表德瑪（Sarah Dhem）指出：「像中國這樣的國家實施全面進口禁令的可能性相當高。」她舉例說，比利時去年爆發數起病例後，中國就下達了全面進口禁令。

損失可能高達數十億歐元，而歐洲市場可能會充斥着降價豬肉。

波蘭西部一處養豬場11月出現非洲豬瘟病例，這讓豬農們紛紛開始擔憂，但要等到波蘭小鎮諾佛哥羅得鮑布然斯基（Nowogrod Bobrzanski）附近發現有野豬罹患非洲豬瘟時，才真正引發警戒。這個小鎮距離德國邊界僅40公里。

德國地方當局因此開始使出渾身解數。

接壤法國邊界的德國薩蘭邦（Saarland），成群的嗅探犬被派往尋找野豬遺體，以便迅速移除任何可能的病源。

在波蘭旁邊的薩克森邦（Saxony），獸醫及緊急工作人員展開疫情一旦爆發的演習，並使用無人機與紅外線熱像儀尋找生病的野豬。

德國東北的麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）則準備了50公里長的通電圍籬，防範野豬跨越德波邊界。

因為擔心非洲豬瘟疫情擴散至德國可能是無法避免的，丹麥也在長達70公里的丹德邊界架設柵欄。

中歐及東歐地區自2014年起爆發了數波非洲豬瘟疫情，嚴重破壞當地養豬業。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP