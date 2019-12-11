野火毒煙霾民眾健康亮紅燈 2萬雪梨人上街抗議

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（法新社雪梨11日電） 澳洲最大城市雪梨今天有約2萬名民眾上街抗議，要求政府儘速採取行動，以因應氣候變遷帶來的環境挑戰。近日兇猛森林野火令雪梨飽受濃煙之苦，民眾健康頻亮紅燈。

由於鄉間野火頻傳，雪梨過去幾周都籠罩在有毒煙霾中，導致上周醫院急診人數竄升25%，救護車被呼叫次數則激增30%。

市府衛生部門高階官員指出，一般人遇毒煙霾會有眼睛、鼻子和喉嚨疼痛等癥狀，氣喘、肺氣腫和心絞痛等患者則可能病情加重。

此外，根據澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）科學家麥爾（Mick Meyer），除了濃煙，野火還釋放細小微粒，它們可深入人類肺部，並隨時間造成嚴重健康問題。

昨天雪梨各地煙霧警報器警鈴大作，大樓人員被迫疏散，學童不能外出，渡輪也遭取消。

破壞力強大的野火令民眾關注氣候變遷議題。科學家指出，今年野火比往年早發生、強度也更高，而此現象肇因於全球暖化和長期旱災。

行動主辦方估計，今天上街抗議的約有2萬人；警方的數據則為1萬5000人。抗議民眾紛紛表達對政府的不滿，怒斥當局在因應氣候變遷挑戰方面缺乏作為。

主辦人拉費蒂（Chloe Rafferty）指出，大眾明白，「氣候危機並非未來才會發生的事，我們現在正經歷它」 。

官方數據顯示，2019年可能會是澳洲有紀錄以來最炎熱和乾燥的一年。

各界普遍認為，儘管澳洲今年死於野火的人數尚未破國內紀錄，延燒面積卻極可能是歷年最大，達300萬公頃。（譯者：陳韻聿/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP