2019年北極情勢堪憂 創逾百年來第2高溫

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（法新社華盛頓10日電） 根據今天公布的一份報告，北極歷經1900年以來第2高溫的一年，引起夏季海冰過少與海平面上升等疑慮。

自1990年代起，北極暖化速度是地球其他地區的2倍快，氣候學家稱這種現象為「北極放大效應」（Arctic amplification）。過去6年也是北極地區歷來最熱的6年。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天公布的「北極年度報告」（Arctic Report Card），2018年10月至2019年9月這12個月，北極均溫比1981至2010年的平均值高出攝氏1.9度。

這份年度報告並提到，9月測量到的夏末海冰覆蓋率，是有衛星紀錄的41年來第2低，追平2007年和2016年紀錄。

只有2015至2016年同期數據可超越今年9月截止的年度紀錄。2015至2016年是1900年開始記錄以來最熱的一年。

在俄羅斯和美國阿拉斯加之間的白令海（Bering Sea），前兩個冬季的最大海冰覆蓋率都不到長期平均的一半。同時海冰厚度也變薄，使得替白令海峽（Bering Strait）小島狄沃米達（Diomede）提供補給的飛機無法再降落。現在當地居民得仰賴較不可靠的直升機。

海冰厚度對於當地人使用雪地摩托車移動、儲放船隻、獵捕海豹和捕鯨等活動十分重要。而海冰等到秋季較晚才形成，也讓居民一年中被孤立的時間更長。固定於海床的冰愈來愈罕見，同樣讓漁民與獵人儲存設備面臨麻煩。

根據北極年度報告，不只是海冰消退，格陵蘭島的冰同樣在融化，導致全球其他地區海平面上升。每年光是格陵蘭島融冰就讓全球海平面上升0.7毫米。

科學家表示，若格陵蘭的冰全數融化，或是落入海洋成為冰山，全球海平面將上升7.4公尺。

© 2019 AFP