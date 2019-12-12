世界球後巴蒂 獲選WTA年度最佳球員

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（法新社洛杉磯11日電） 2019年破繭而出的澳洲網球女將巴蒂（Ashleigh Barty），及法網後冠、世界球後榮耀於一身，今天再獲選世界女子職業網球協會（WTA）年度最佳球員。

巴蒂是繼1976年的古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）以來，首位在女子網球世界排名衝上第1的澳洲選手，如今更在82%媒體投票支持下，獲頒年度最佳球員殊榮。

這個頭銜對在法國網球公開賽贏得生涯第一座大滿貫金杯的巴蒂來說，確實實至名歸。

她在2019年共拿4座冠軍，包括至高無上的WTA年終賽。WTA年終賽奠定她年終世界排名第1的地位。

巴蒂今年拿下57場勝利，她的世界排名在9月升上第1，年終時世界排名積分比排名第2的捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）多了將近2000分。

23歲的巴蒂，本季開始時，世界排名位居第15。

巴蒂的教練泰澤爾（Craig Tyzzer）也獲選WTA年度最佳教練。

這次的票選中，巴蒂票數領先其他大滿貫冠軍得主，包括加拿大的安德里斯庫（Bianca Andreescu）、羅馬尼亞的哈勒普（Simona Halep）等人。

拿下大滿貫美網冠軍的19歲新秀安德里斯庫，獲得WTA年度最佳新秀獎肯定。

美國新秀科甯（Sofia Kenin）獲頒年度最佳進步獎，瑞士選手班西琪（Belinda Bencic）獲選為年度最佳復出球員，匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）和法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）的組合則成為年度最佳雙打。

© 2019 AFP