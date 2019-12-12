前聯準會主席生前警告 川普時代無政府主義勢力崛起

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（法新社華盛頓11日電） 媒體今天刊登一篇向已故美國聯邦準備理事會（Fed）前主席伏克爾（Paul Volcker）致敬的社論，他在文中對美國總統川普時代「無政府主義勢力」的崛起發出嚴重警告。

「金融時報」（The Financial Times）在社論中引述伏克爾看法，他哀嘆川普經常攻擊聯準會，是個值得「嚴重關切的問題」。伏克爾曾遏制美國1980年代通貨膨脹。

伏克爾表示：「二戰過後，我們不曾見過一位總統如此公開地企圖支配聯準會政策。」

川普一直嚴厲批評現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），稱他「無知」並持續推文要求降低利率。

聯準會今年以來3度降息後，今天一如預期維持基準利率不變，鮑爾認為這個利率水準將維持適當，直至情勢顯示經濟展望出現變化，聯準會今後將關注低通膨和世界經濟問題。

伏克爾在1979至1987年間擔任聯準會主席，他呼籲聯準會官員和國會「讓聯準會繼續保有能力，為國家利益而行動，無黨派政治目的」 。

他警告：「無政府主義勢力正在消除保護我們空氣、水資源和氣候的政策。」

「這種勢力企圖敗壞我們民主的支柱：選舉權和公平選舉、法治、媒體自由、權力分立、科學信仰和真理本身的概念。」

本月8日過世的伏克爾在9月寫下這些文字，作為他自傳平裝版後記。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP