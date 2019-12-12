審議彈劾條款 民主共和兩黨舌戰聚焦濫權

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（法新社華盛頓11日電） 美國聯邦眾議院司法委員會針對彈劾總統川普展開歷史性激烈辯論，在野的民主黨人說川普距離獨裁只有一步之遙，共和黨人則奮力捍衛川普所作所為。

在為期兩天的辯論首日，民主黨與共和黨在權衡兩項彈劾條款時，對川普抱持南轅北轍看法。

川普被控向烏克蘭施壓，要求烏克蘭協助調查民主黨籍的前總統拜登（Joe Biden）父子，進而介入2020年美國總統選舉，川普涉嫌為了政治上一己之私，濫用總統權力。

法新社報導，眾議院司法委員會的結論大致沒有懸念，在這周末之前，民主黨人居多數的司法委員會預期將會通過針對川普的彈劾罪名，並送交眾議院全院於下周表決。

但在電視轉播的審議過程中，眾議員們看起來像是在對選民喊話；如果一如預料，川普必須於明年一月接受聯邦參議院彈劾審判，選民的感受勢必會很關鍵。

民主黨籍的司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）以沉重語調宣布開始審議兩項彈劾條款，根據這兩項條款，川普把個人政治利益置於美國國家安全、自由公平選舉以及國會追究公職人員責任的能力之上。

納德勒表示：「如果總統可以先濫權，然後又阻撓國會獲取資訊的所有要求，國會就無法履行制衡行政部門的職責，總統也就成了獨裁者。」

但共和黨籍資深眾議員柯林斯（Doug Collins）反駁說，民主黨從川普於2017年一月就任以來就想彈劾他，除了「濫權」以外沒有別的明確事例。

柯林斯說，濫權是很普通、很籠統的指控，「你回家挑出一個看總統不順眼的事務，那就是你所謂的濫權」。

如果眾議院成功彈劾川普，他將成為美國史上第3位被眾議院彈劾並接受參議院審判的總統。

但參議院認定川普有罪且應解職的可能性不大，因為參議院目前由共和黨掌控多數。

在川普之前，曾被眾議院彈劾、但參議院認定無罪的兩位前總統為約翰遜（Andrew Johnson）及柯林頓（Bill Clinton）。

© 2019 AFP