川普簽署行政命令 不準校園抵制以色列

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（法新社華盛頓11日電） 今天是猶太教的光明節，美國總統川普在這天簽署行政命令，重新定義「猶太教」（Judaism）一詞。由於這一步讓當局得以在大學校園內取締抵制以色列的行為，因而引發爭議。

美國總統選舉再過不到一年就要舉行，共和黨的川普曾說自己是史上最挺以色列的美國總統，他藉着光明節（Hanukkah）機會，進一步堅定他贏得美國猶太民心的努力。這個群體傳統上較支持民主黨。

川普在白宮表示：「我會永遠與我們可貴的朋友及盟邦以色列站在一起。」

他繞過國會程序，直接簽署行政命令，基本上讓猶太教一詞同時含有「國籍」和「宗教」的意思。白宮聲明表示，這道命令釐清了1964年的美國民權法案第6條也適用於反猶行為，因為美國民權法案第6條禁止基於種族、膚色、原生國的歧視行為。

川普這條行政命令看起來雖然只是學術上的變更，實際上卻具有重大法律影響，允許政府鎮壓各大院校內的反以色列抵制運動。

川普說，這道行政命令是要「打擊反猶主義」，「適用於利用反猶仇恨做買賣的組織」。

確切來說，這道命令目的是鎮壓校園內針對以色列發起的「抵制、撤資及制裁」（BDS）運動。抵制以色列運動包括斷絕與以色列有關的政治、經濟、文化聯繫，例如不買以色列制的商品，藉此抗議以色列對巴勒斯坦發動軍事攻擊及佔地。

這類行動在校園的支持度愈來愈高，但以色列政府認為抵制運動是出於反猶。而川普簽署這道命令後，大學若不阻止這類行動，恐遭政府大砍資金。

川普說：「我們要向大學傳達的訊息是，如果你們想拿到每年都有的大筆聯邦預算，就必須拒絕反猶主義。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP