布干維爾公投主席：一面倒支持獨立令巴紐震驚

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（法新社雪梨12日電） 南太平洋小島布干維爾（Bougainville）公投出爐，98%選民支持脫離巴布亞紐幾內亞獨立。公投委員會主席艾赫恩表示，這種一面倒的結果震撼巴紐，他籲請儘速啟動獨立談判。

公投結果否決擴大自治權但繼續接受巴布亞紐幾內亞管轄，艾赫恩（Bertie Ahern）表示，「我想巴紐當局對此感到意外」。

他說：「他們（巴紐）必然以為，表決結果會有可觀的比例支持擴大自治權，他們大概以為可能會有約有20%選民支持這種安排。」

艾赫恩說：「結果使巴紐上下受到衝擊，我認為，他們已覺悟到，情況如此是因為多年的輕忽和未能履行承諾所致。」

公投僅屬諮詢性質，尚須經巴紐國會批准方具效力。但國會方面擔心，布干維爾獨立恐將挑起各地區向業已脆弱的中央政府要求擴大自治權。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）人員麥克勞（Shane McLeod）說，公投的支持票數之多，已使獨立「幾乎無可避免」，而「這恐將破壞巴紐內部政局的穩定性」。

巴紐當局迄今反應謹慎，總理馬拉普（James Marape）說，「政府已經聽到你們的聲音」；並強調，目前需要一個「可供國會考慮的持久政治解決方案」。

艾赫恩說，這種初步反應令人鼓舞，他很高興馬拉普決定明天視察布干維爾。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2019 AFP