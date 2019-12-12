福島清理作業減少輻射污染 森林區未處理

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（法新社巴黎12日電） 法國科學家今天在「土壤」（Soil）期刊指出，日本福島核電廠的清理作業，已大量減少輻射污染，但未處理的森林區域仍是一大問題。

福島核電廠於2011年遭大規模地震及海嘯重創，引發的核災規模僅次於1986年車諾比（Chernobyl）核災事故，外泄的輻射物質遍及廣大區域。日本當局鎖定9000平方公里污染最嚴重土地進行補救工作。

根據「土壤」期刊上針對清理作業研究的評估，補救作業包括刮除土壤最上層5公分，已證實能降低約80%最普遍污染源「銫137」 （Caesium 137）。

評估報告第一作者、巴黎附近氣候與環境科學實驗室研究員艾夫拉（Olivier Evrard）表示，在最能接近的地區，這項方法已證明能有效處理「銫137」。

然而，評估報告也表示，這項方法有嚴重缺點，除了迄今至少耗費240億歐元（270億美元），此處理方法也產生大量廢棄物，即2000萬立方公尺表土，大多數表土可能將需安全儲存30年，最後再進行處理。

主要的問題是，補救工作僅在可耕地及其他易接近的土地上進行，但占污染區約3/4的森林區域仍未經處理。

© 2019 AFP