聯準會宣布最新利率決策 亞股大多追隨美股收高

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（法新社香港12日電） 美國聯邦準備理事會昨天暗示，他們明年一整年都不太可能調整基準利率。市場預期聯準會將維持低利率一段時間，帶動華爾街昨天收高，亞洲股市今天大多追隨美股漲勢收紅。

投資人也在追蹤中美貿易談判進程。由於美國對中國商品加徵新一輪關稅的期限逼近，且目前尚未出現華府可能延後加徵關稅的跡象，市場感到越來越不安。

市場主要把焦點放在中美這兩大經濟強權間的貿易談判，但聯準會（Fed）昨天宣布的最新利率政策吸引了投資人目光。

聯準會表示，經過兩天的貨幣政策會議，他們決定維持目前的基準利率不變，並將目光放在全球經濟發展與低通膨壓力。聯準會今年已降息3次，聯準會的評論暗示，它明年一整年可能會按兵不動。

市場預期低利率水準會維持一段時間，帶動華爾街股市昨天收盤小漲，亞洲股市今天大多追隨美股漲勢收紅。

香港恆生指數終場上漲1.3%，收26994.14點。東京股市日經225指數上揚0.1%，收23424.81點。首爾股市收漲1.5%。台北股市上漲1.2%。新加坡股市上漲0.7%。

但上海綜合指數收盤下跌0.3%，收2915.70點。雪梨股市下跌0.7%。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）

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