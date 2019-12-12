英國關鍵國會大選與脫歐相關時程

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（法新社倫敦12日電） 英國12日舉行國會大選，這會是波折不斷脫離歐洲聯盟過程中的關鍵時刻。以下是英國國會大選及其後相關時程。

●2019年12月12日：國會大選投票日

英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭選民將投票選出英國下議院650名議員，投票所從早上7時（格林威治時間7時）開放到晚上10時（格林威治時間22時）。投票結束後公布的出口民調，將可大致看出主要政黨的表現。官方計票結果將會連夜陸續出爐。

與此同時，歐盟各國領袖將在布魯塞爾展開兩天高峰會議，英國首相強生（Boris Johnson）則會因大選缺席。

●2019年12月13日：新政府

若強生所屬保守黨贏得下議院過半數席次，他將前往白金漢宮，正式獲女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）重新任命為首相。若未能贏得過半數席次，他將繼續留在首相官邸唐寧街10號，直到他或主要反對黨工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn），爭取到與其他小黨合作，掌控下議院過半席次。

●2019年12月17日：重啟國會

新當選議員將選出下議院議長，而11月4日才當選下議院議長的霍伊爾（Lindsay Hoyle）可能會重新獲選。650位議員將正式宣誓就職。

●2019年12月19日：女王發表「禦座致辭」

若保守黨贏得過半數席次且強生續任首相，他將迅速闡明立法議程，由女王在上議院發表「禦座致辭」（Queen's Speech）宣讀。女王宣讀後，宣告國會開議。

●2020年1月31日：英國正式脫歐

脫歐期限定於明年1月31日，這是自2016年脫歐公投以來的第4個脫歐最後期限。倘若強生贏得大選，他將尋求在最後期限前，讓國會通過先前與歐盟達成的脫歐協議，確保順利脫歐。倘若工黨執政，英國可能會第4度要求延後脫歐，但必須獲歐盟27個會員國一致同意。

●2020年7月1日：英國與歐盟貿易談判截止

若完成脫歐，英國將進入過渡期，直到2020年12月31日實際上與歐盟關係維持不變。這是為了讓雙方有時間協商新的貿易和防衛合作關係。英國可要求延長過渡期1至2年，但必須預先在7月1日以前知會歐盟。若錯過此期限，將不再有任何延期機會。

●2020年12月31日：過渡期告終

英國和歐盟目前的關係將最終斷絕，如果未達成新協議或未延長過渡期，恐會冒嚴重擾亂橫跨海峽貿易、運輸和其他各個層面關係的風險。

© 2019 AFP