華為案外交危機 加拿大民眾對中國反感加深

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（法新社蒙特婁11日電） 中國科技大廠華為財務長孟晚舟和2名加拿大人士遭拘留衍生出的外交危機進入第2年，今天出爐的民調顯示加拿大民眾對中國的反感加深。

雷德民意測驗機構（Angus Reid）近幾周來進行民調，1499名受訪者中有2/3表示對加拿大第2大貿易夥伴中國的觀感不佳，比去年的51%還高。

10人中有9人表示，他們無法信任中國會捍衛人權，也不認為中國會避免用政治手段干預司法事務。

雷德民意測驗機構在聲明中表示：「儘管杜魯道政府正在針對日漸升溫的緊張情勢思索解決選項，但加國人民對中國卻越來越反感。」

去年12月加拿大當局在溫哥華逮捕孟晚舟，9天後中國也拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），此後兩國關係跌到谷底。

根據雷德的民調結果，加拿大人對孟晚舟被捕看法不一，半數認為當局做法沒錯，另一半則認為加拿大應該反抗美國在逮捕孟晚舟的要求。

同時，儘管渥太華當局仍在衡量是否依美國要求，封殺華為參與5G網路建設，有7成加拿大受訪者認為，當局不應該放行允許華為銷售零件給國內通訊公司來打造下一代的網路設備。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP