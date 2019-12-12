野火狂燒煙霧瀰漫 澳洲總理：令人擔憂

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（法新社雪梨12日電） 面對多達2萬人街怒吼與日益升高的政治壓力，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）今天終於打破沉默，承認籠罩雪梨一個多月的野火煙霧「令人擔憂」。

莫里森過去幾周來一直默不吭聲，今天終於發聲說：「我一生大多都住在雪梨，而野火引發的煙霧，我知道令雪梨人非常擔憂。」

雪梨自10月起就斷斷續續壟罩在濃厚的煙霧中，導致民眾狂咳嗽。

莫里森說：「我知道看到家鄉煙霧瀰漫有多麼不尋常。我知道這有多令人煩惱，尤其是對年輕人而言，他們之前沒有見過這種場景。」

他也罕見承認，氣候變遷是造成野火前所未見肆虐的「因素」之一。這場大火燒掉數百萬公頃的土地，700多棟民宅，並導致澳洲第一大城瀰漫著有毒煙霧。

莫里森提到部分地區長久以來的乾旱問題，他說：「叢林地區天乾物燥是最大因素。我們都知道氣候變遷還有許多其他因素交互作用，釀成今天的災情。」

基本調查公司（Essential Research）最近民調顯示，莫里森的不支持率從9月野火開始肆虐時的36%，攀升至今天的43%。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP