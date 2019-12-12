OPEC+承諾減產 國際能源總署：油市仍供給過剩

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（法新社巴黎12日電） 國際能源總署今天警告，石油輸出國家組織（OPEC）產油國及其盟友6日商定，在既有減產協議以外，每日再減產50萬桶原油，這可能不足以消除全球市場上石油過剩的情況。

同時，中國消耗越來越多能源。此跡象可能顯示，在中美貿易戰延燒之際，中國經濟狀況可能比外界普遍認為的更好。

OPEC成員國及其盟友6日商定，在既有減產協議以外，每日再減產50萬桶原油，藉此激勵油價上漲。受到原油庫存豐富和全球經濟成長疲軟影響，國際油價近期面臨下跌壓力。

國際能源總署（IEA）表示，雖然OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯同意，自願每日額外減產40萬桶原油，但利雅德已執行本次承諾額外減產的大部分減產措施。

國際能源總署在最新發布的每月報告中估計，OPEC承諾減產所帶來的凈影響，將會較11月的產量水平，每日減產53萬桶原油。

國際能源總署說：「即使OPEC嚴格遵守減產承諾，原油庫存明年上半年仍有可能強勁增長。」國際能源總署總部設在法國巴黎，負責為石油消費國提供建言。

雖然國際能源總署下修非OPEC成員國明年的產油成長預測，但它也說，全球市場明年第1季「仍可能出現每日70萬桶供給過剩」。

© 2019 AFP