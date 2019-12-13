反退休金改革 法工會揚言耶誕續罷工

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（法新社巴黎12日電） 法國勞工反對政府改革退休金制度，自本月5日起串聯罷工。主要工會揚言，政府若不放棄改革，耶誕節及新年也將繼續罷工；法國政府表示，願意就退休金制度與工會討論。

改革退休金制度是總統馬克宏（Emmanuel Macron）主要政見之一，方向是統一少數特殊行業與一般勞工不同的退休金制度，並改變計算方式，以點數為基礎。他至今很少對此議題親自發言，今天才在布魯塞爾對媒體表示，「現在是磋商的時候了」。

總理菲力普（Edouard Philippe）昨天向大眾說明改革計畫細節，並表示將召集工會領袖儘快展開對話。

他在推特（Twitter）發文表示，他的大門敞開，隨時歡迎來客；總理辦公室也聲明，菲力普提議下周開始討論，越快越好。

菲力普說明計畫後，各大工會一致反對政府提出的單一退休制度。這項制度把法定退休年齡維持在62歲，但能領到的退休金會比選在64歲退休要少。政府希望藉此鼓勵法國人多工作幾年，但許多人並不樂意。

就連較溫和、理念與政府改革路線較接近的法國民主工會聯盟（CFDT）都認為政府這次越過「紅線」，因此響應於本月17日大規模罷工。法國民主工會聯盟是法國最大工會，且一向較支持以點數為計算基礎的單一退休金制度。

法國民主工會聯盟秘書長貝爾傑（Laurent Berger）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說：「我隨時可以談，但具有建設性的意願不代表可以任人宰割。」

態度較強硬的法國總工會（CGT）鐵道員分支秘書長布倫（Laurent Brun）在法國新聞電台（Franceinfo）節目中表示，即使耶誕節快到了，勞工也不會休戰，「我們也不想這樣，但政府毫不動搖，所以（罷工）要繼續很長一段時間」。

上周的大罷工一度造成法國公路塞車350公里，耶誕節及新年假期本已是車潮特別多的時期，若罷工延續，極可能導致嚴重交通癱瘓。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP