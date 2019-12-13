布干維爾要獨立 巴布亞紐幾內亞總理表示尊重

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（法新社巴布亞紐幾內亞阿拉瓦13日電） 南太平洋小島布干維爾經公投，決定脫離巴布亞紐幾內亞獨立。巴國總理馬拉普說，他將象徵性把公投結果送交巴國國會，並說他必須尊重兩國的國旗與人民。

就在布干維爾（Bougainville）經公投決定獨立，可能引發巴國其他地區大聲疾呼要求更多自治權的不安氛圍中，馬拉普（James Marape）承諾將象徵性把公投結果送交巴布亞紐幾內亞國會。布干維爾的公投結果仍須巴國國會同意。

馬拉普隨後在臉書貼文說：「我必須尊重兩國的國旗，兩國的人民，我們必須持續向世界展現美拉尼西亞人（Melanesian）的共識，可以締造為我們國家所有人民達成雙贏的美好結果。」

源於希臘語的美拉尼西亞（Melanesia）是太平洋三大島群之一，當中包括巴布亞紐幾內亞等島國。

今晚在布干維爾舊都阿拉瓦（Arawa）舉辦公投結束後的官方慶祝式，聚集了數以千計民眾共襄盛舉，許多穿着傳統服飾的人群，在一片飄揚着布干維爾的旗海中載歌載舞，也有人敲打竹管，馬拉普也在其中。

不過這位今年5月才就任的巴國總理，在慶祝式中提醒歡欣鼓舞的民眾，對於布干維爾與巴布亞紐幾內亞的其他地區，前頭都面臨「艱辛的工作」。

他說，若布干維爾要想達到全然的獨立自主，這個曾遭戰火蹂躪的地區需揮別過去，向前邁進，並評估自己擁有的條件。

馬拉普向歡欣鼓舞的群眾表示：「放下武器，拿起鐵鍬，拿起這些工具並且開始打拚，回家打拚吧。」

布干維爾本周宣布公投結果，98%的選民反對留在巴國享有更多的自治，支持隔着索羅門海（Solomon Sea）與巴國畫清界線。

這次具有里程碑意義的投票，可說是2001年和平協議奠定的基石。此前，布干維爾叛軍、巴布亞紐幾內亞安全部隊和外國傭兵之間，爆髮長達10年的血腥內戰，高達2萬人喪命。

© 2019 AFP