歐盟籌備英國脫歐後貿談 預料難速成

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（法新社布魯塞爾12日電） 保守黨的英國首相強生預料會在下議院選舉中獲勝，這表示英國可能如他所願，很快脫離歐洲聯盟。歐盟領袖將指派專員巴尼耶與英國磋商貿易協議，但預期很難在2020年底前完成。

英國今天舉行下議院選舉，若保守黨成功取得多數，強生（Boris Johnson）將可如願於明年一月底前實現延宕多時的脫歐計畫。英國本應於今年3月29日脫歐，但因英國國會不同意政府與歐盟洽談的協議，已3度推遲脫歐時程。

歐盟峰會正在布魯塞爾召開，部分官員感覺鬆了一口氣，因為投票後的出口民調顯示，保守黨很可能獲勝。

法國歐洲事務部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）說，如果保守黨真的選贏，總統馬克宏（Emmanuel Macron）會感到寬慰，他早就希望英國批准脫歐協議，如期於明年1月31日前離開歐盟。

她說：「我沒什麼好放心或擔心的，但是，與總統一樣，我們幾個月來反覆重申：我們需要清楚明確（的態度）。」

歐盟領袖13日上午將討論歐盟內部問題，例如各成員國在資助歐洲發展乾淨能源的方式上意見分歧，但議程中也準備通過一份關於英國脫歐的文本，將在會議結束前處理。

根據這份文本的最新草案，27個歐盟成員國重申，支持英國以強生在先前峰會簽署的脫歐協議為基礎，有序地脫離歐盟，並呼籲英國適時批准、有效落實這項協議。

巴尼耶（Michel Barnier）將負責代表歐盟與英國洽談貿易協議，歐盟矢言協議必須對所有成員國都公平、公正，符合歐盟公民利益。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP