正面消息激勵 日經指數收漲逾2.5%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京13日電） 市場對美中達成貿易協議抱持希望，再加上英國執政的保守黨在下議院選舉大勝，為英國脫歐鋪路，激勵日本東京股市日經225指數今天收盤大漲逾2.5%。

日經225指數上漲598.29點或2.55%，收24023.10點，來到去年10月初以來最高點。東證一部指數上漲27.15點或1.59%，收1739.98點。

思佰益證券公司（SBI Securities）資深市場分析師雨宮京子（Kyouko Amemiya）告訴法新社，「市場對雙重正面消息做出反應。據媒體報導，美中即將達成貿易協議，以及英國大選結果」，以上兩者都會減少不確定性。

外媒昨天報導，美國總統川普將調降已對中國商品實施的關稅，並取消預定於15日加徵的高額關稅。

此外，根據英國大選選後出口民調，英國首相鮑里斯．強生（Boris Johnson）領導的保守黨將大獲全勝。外彙經紀商萬達（Oanda）資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「鮑里斯打賭，搞定脫歐對英國民眾來說最重要，這被證明是正確的。」

厄蘭說：「雖然鮑里斯提出的脫歐協議可能被許多人視為硬脫歐，但這提供市場已經太久沒出現的穩定性。」（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2019 AFP