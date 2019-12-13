烏俄衝突未平息 歐盟對俄經濟制裁再展延

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（法新社布魯塞爾12日電） 歐洲聯盟（EU）資深官員說，歐盟領袖今天就烏克蘭境內的衝突，將針對俄羅斯的懲罰性經濟制裁再次展延6個月。

烏克蘭、俄羅斯、法國和德國9日在巴黎舉行4方峰會，對於解決5年來親俄分離主義分子和烏克蘭政府軍在烏克蘭東部衝突一事仍無法取得重大突破。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的發言人推文寫道：「我們採取延長對俄羅斯的制裁。」

這些包括俄羅斯價值可觀的石油產業在內、針對俄羅斯經濟的全面性制裁措施，將展延到明年年中。

馬來西亞航空公司MH17班機2014年7月在烏克蘭上空遭擊落，造成298人喪生，歐盟歸咎親俄的烏克蘭叛軍是攻擊禍首，因而在同月首度對俄國祭出這項制裁，此後每6個月都會重新檢視是否持續制裁措施。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日開始呼籲採取行動來與俄羅斯關係融冰，但目前為止歐盟仍堅持在關係正常化之前，必須徹底履行2015年的明斯克協議（Minsk Agreements）。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）表示，由於「俄羅斯需要動力來達成他們在協商第一階段做出的承諾」，因此必須維持制裁。

他還說，巴黎的4方峰會只是「第一步」，「我認為還需要更多俄羅斯方面的合作才能得到結果」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP