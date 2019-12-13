英保守黨勝選美中貿易談判傳進展 亞股全面收高

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（法新社香港13日電） 外媒報導，中國和美國已達成貿易協議，同時，英國保守黨在下議院大選獲得壓倒性勝利，首相強生因而得以推動脫歐事宜。這兩則突如其來的好消息，帶動亞洲股市今天全面收紅。

據報導，美國總統川普已正式同意一項外界期待已久的美中貿易協議，根據這項協議，華府將取消原定於15日對中國商品加徵的新一輪關稅，並調降先前已實施的關稅。消息傳來，投資人重新將資金轉往全球股市。

彭博（Bloomberg News）報導，經過連月高階貿易協商，美方談判代表把一項協議交付川普簽署，當中指出，美方將延後加徵關稅，以換取北京承諾加購美國農產品。

雖然協議尚未定案，但這項消息讓投資人鬆了一大口氣。在這之前，全球股市已經過數周折騰，主因美中雙方就談判進程，時而提供正面訊息，時而發表悲觀評論。

美中貿易談判新進展攻佔各大媒體頭版，與此同時，強生領導的保守黨在重要的下院大選中拿下多數席次，取得壓倒性勝利。他現在終於擁有足夠力量，在國會推動他的脫歐協議。

對市場來說，外傳美中已達成貿易協議，再加上英國保守黨勝選，這是雙重正面消息，帶動亞洲股市今天收盤上漲。

東京股市日經225指數終場大漲2.6%，收24023.10點。香港恆生指數上漲2.6%，收27687.76點。上海綜合指數收盤收漲1.8%，收2967.68點。

首爾股市收漲1.5%。台北股市上漲0.8%。新加坡股市上漲0.6%。雪梨股市上揚0.5%。

© 2019 AFP