NBA前總裁史登 腦溢血緊急接受手術

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（法新社洛杉磯12日電） 美國職籃NBA對外表示，前總裁史登（David Stern）在腦溢血後，今天接受緊急手術。

NBA表示，NBA榮譽總裁史登今天稍早突然出現腦溢血，因此接受緊急手術，我們謹向史登與他的家人表達掛念並為他們祈禱。

體育頻道ESPN報導指出，77歲的史登在紐約的餐廳昏倒，被緊急送到醫院，並在那裡接受手術。

NBA並未提供史登情況的細節。

史登先在1980年擔任副總裁，1984年到2014年擔任總裁，之後被席佛（Adam Silver）取代。

在史登擔任總裁的30年期間，聯盟增加了7支球隊，共有6次球隊搬家的情況，也大大提高NBA的收入。

史登擔任總裁期間，球員的平均薪資，也從1984年的25萬美元（約新台幣762.75萬元），增加到500萬美元（約新台幣1.52億元）。

史登2014年獲選進入美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），之後在2016年進到國際籃球名人堂（International Basketball Hall of Fame ）。他在退休後，獲得「榮譽總裁」的頭銜。

© 2019 AFP