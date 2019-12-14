員工發薪名冊硬碟遭盜 臉書資訊維安亮紅燈

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（法新社舊金山13日電） 社群網絡臉書（Facebook）今天警告員工，內含大量員工發薪名冊資訊的硬碟，上個月在一名員工的車上遭破窗劫走。

臉書針對詢問回應道：「我們尚未發現資料遭濫用的情況，認為這是一起單純的破窗搶劫犯罪，而非企圖偷竊員工資訊。」

「這起竊盜案僅影響臉書現任和離職員工，並沒有涉及臉書用戶資料。」

據總部位於加州的科技巨擘臉書，這些硬碟含有臉書去年在美國發薪名冊上約2萬9000人的姓名、銀行帳號和其他個人資料，證實了彭博的報導。

臉書發言人指出，這輛車是臉書薪資管理部門一名員工在使用，這些硬碟本來不該攜出臉書園區。這名員工當時將這批資料儲存硬碟裝在一個袋子里，並留在車上。

臉書表示：「為求謹慎，我們已經通知據信資料儲存在這些硬碟中的現任和離職員工，並提供他們免費的身分盜竊及信用監控服務。」臉書還說他們正在和警方配合調查這起竊盜案。

據傳臉書也已對此事祭出相關的紀律處分，但並未透露細節。

竊盜案傳出的此時，臉書在能如何保護用戶資料一事上，持續面臨贏得外界信任的壓力。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP