塔利班發動內部滲透 殺害9名阿富汗士兵

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（法新社阿富汗加茲尼省14日電） 阿富汗軍方今天表示，民兵組織塔利班（Taliban）的內鬼在中部發動攻擊殺害9名該國士兵。這次攻擊突顯阿富汗部隊面臨來自內部的危險。

阿富汗國防部在推特（Twitter）表示，阿富汗國民軍（Afghan National Army）部隊人員昨晚「在加茲尼省（Ghazni）加拉巴格區（Qarabagh）遭受塔利班恐怖分子攻擊殉職」。

隨後，阿富汗國防部發言人阿曼（Fawad Aman）告訴法新社，部隊人員遭到塔利班滲透者殺害。但阿曼否認來自加茲尼省議會成員的一份報告，有23名阿富汗安全部隊人員遇害。

與此同時，塔利班則聲稱，他們在加茲尼省加拉巴格區佔領一座「敵方基地」，並且殺害數十名安全部隊人員。

昨天的攻擊突顯阿富汗及其盟軍當前面臨的危險，塔利班戰士假裝效忠政府進行滲透，伺機殺害武裝部隊人員。

今年7月29日，兩名美國軍人造訪阿富汗坎達哈省（Kandahar）軍事基地，慘遭一名阿富汗士兵殺害。

事發前兩周，一名阿富汗陸軍上校在加茲尼省（Ghazni）進行安全評估時，遭到另一名阿富汗士兵射殺。

© 2019 AFP