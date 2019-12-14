比利時嘉年華惹反猶爭議 被踢出世界遺產名錄

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（法新社波哥大13日電） 聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天把比利時亞斯特市（Aalst）的嘉年華從世界遺產名錄撤銷，創下先例。這個以嘲諷為特色的年度活動今年惹上反猶爭議。

聯合國教科文組織的保護非物質文化遺產跨政府委員會表示，由於亞斯特嘉年華活動一再拿種族及反猶意識作文章，將把嘉年華從世界遺產名錄撤下。類似事件在此之前從無先例。

亞斯特市位於比利時荷語區的法蘭德斯（Flanders），這裡的嘉年華自2010年起列入人類非物質文化遺產名錄。

今年3月，在嘉年華花車遊行中，出現以諷刺滑稽手法呈現的東正教猶太人，帶有鷹鉤鼻的人偶坐在錢袋上，激怒了比利時的4萬人猶太族群。

世界猶太人大會（World Jewish Congress）副主席貝尼茲里（Yohan Benizri）樂見聯合國教科文組織的決定；但他也表示，「很不幸地，事情還沒完結，不管這個嘉年華是否獲得聯合國教科文組織承認，我們都很遺憾，今天也尤其為嘉年華帶來的災難性後果感到害怕」。

他說：「飽含攻擊性的反猶偏見被直接或間接地廣泛散播，例如鷹鉤鼻、對經濟和銀行的控制等，這不是我們在一場家庭活動的脈絡下會想灌輸給孩子的東西。」

聯合國教科文組織的會議在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）召開。亞斯特市市長迪賀斯（Christophe D'Haese）預料嘉年華會被除名，早在8日就搶先宣布放棄被列入世界遺產的地位。

比利時通訊社（Belga News Agency）引述迪賀斯寫給「電視東區新聞」（TV Oost Nieuws）的新聞稿表示：「亞斯特市民因為那些可笑的指控而受苦了。」

他說：「我們既不反猶，也沒有種族歧視，所有認同這種說法的人都是出於惡意，亞斯特永遠是嘲弄與諷刺之都。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

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