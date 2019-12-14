爭執減碳目標 聯合國氣候峰會陷入僵局

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（法新社馬德里13日電） 馬德里的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）陷入僵局，因為各國今天對減碳標準發生爭執，而科學家說，甚至連最佳方案可能都無法避免未來深受全球暖化所苦。

氣候相關災難正席捲全球各地，包括前所未見的氣旋、致命乾旱及破紀錄的熱浪等。科學家搜集大量證據指出，在不遠的未來甚至會有更嚴重影響，而數以百萬計年輕環保人士也每周舉行罷工，要求政府採取行動。

法新社報導，隨着談判超出預期時間，主辦COP25的智利協調專員藍德瑞契（Andres Landerretche）向記者承認：「民眾的目光聚集在我們身上，我們得向世人展現，我們能實現因應前方空前挑戰所需的協議。」

馬德里會議的狹窄目標是敲定2015年巴黎氣候協定的規則手冊，要求各國將全球氣溫上升幅度控制在工業革命前水準「遠低於」攝氏2度。地球均溫已經上升攝氏1度，預計到2100年會再上升2到3度。

但在限制碳排放上「提高企圖心」仍是這次馬德里峰會首要目標，尤其明年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）主辦的峰會將是巴黎協定執行前的最後一場氣候會議。

不過高碳排放量的富有國家與開發中國家的舊有分歧再次出現，雙方對於誰該減少多少碳排放量，以及如何支付住在充滿氣候問題的世界中所需的數兆美元，僵持不下。

馬德里協議草案正在協商中，必須在共識下通過，而目前有兩種選擇。

第一種只是重複2015年的協議內容，並獲得不情願提高短期目標的國家支持，包括美國、印度、中國及沙烏地阿拉伯。但超過80個貧困且易受氣候變遷衝擊的國家獲得歐洲聯盟支持，堅持各國都要加強承諾減碳。

馬紹爾群島氣候特使史提格（Tina Stege）表示：「（我們）不會在沒有明確要求各國增強企圖心前就離開。」

憂思科學家聯盟（UCS）政策與策略主任梅爾（Alden Meyer）表示：「為此企圖心，這將會是今晚的關鍵一役，可能會持續至明天。」

© 2019 AFP