紐西蘭白島火山恐再爆發 潛水員搜尋2失蹤者

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（法新社威靈頓14日電） 潛水人員今天在紐西蘭白島（White Island）附近海域搜尋2人下落，這2人自白島9日火山爆發至今已失蹤5天。島上火山恐有再次爆發的危險。

警察局副局長提姆斯（John Tims）表示，潛水人員在「能見度只有0至2公尺」的海水中搜尋，面對着「獨一無二的挑戰」。他們的搜尋重點在本周稍早曾發現一具浮屍的海域。

與此同時，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲民眾，在16日下午2時11分為火山爆發罹難者默哀一分鐘。

白島火山是在9日下午2時11分爆發，默哀時間選在事過整整一周。阿爾登指出：「我們可以一同為死傷者表示哀傷，並向他們悲痛的親友表示支持。」

火山爆發時，白島上共有47人，其中至少有16人喪生，28人現仍住在紐西蘭及澳洲各醫院，其中又有21人情況「危急」。

觀測白島的科學家指出，周末期間火山再次爆發的可能性不斷降低，但風險仍在。火山災害和風險預報員德里尼（Natalia Deligne）表示：「他們的最新估計是，火山再次爆發的機率為35－50％。」

精銳部隊官兵昨天冒着火山可能再次爆發的危險，執行英勇的搜救任務，共尋獲6具遺體。

© 2019 AFP