美中達成第一階段貿易協議 關鍵重點一次看

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（法新社華盛頓13日電） 經過近2年雙方毫不留情的貿易戰後，美中今天終於宣布達成暫緩爭端的第一階段貿易協議，離川普首次聲稱會取得協議已過了2個月。以下為協議相關重點。

● 原則達成共識

每年雙邊貿易達7300億美元的美中兩國，雖然尚未簽署第一階段協議文本，但表示已原則達成共識。

美方官員表示，在完成法律審查與敲定中英文版本後，盼在明年1月初簽署這份第一階段貿易協議。

● 涉及面向

美中雙方官員表示，協議內容包含智財保障、食品與農產採購、金融服務與外彙彙率，並設有爭端解決條款。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說：「重要的是協議里設置有利的解決機制，能確保有效執行與落實。」

● 撤銷部分懲罰性關稅

美國取消原訂15日起對手機、筆電、玩具與服飾等1600億美元中國貨品加徵的15%關稅；9月1日起對大約1200億美元中國貨品加徵的關稅，稅率則從15%降至7.5%。

至於貿易戰更早階段約2500億美元中國貨品被加徵25%的關稅，這部分美國仍未鬆手，要做為雙方談判第二階段貿易協議的籌碼。

● 中方採購規模

美方官員表示，中國同意在接下來兩年額外加購價值2000億美元的美國產品與服務，當中除前述的農產外，還包含製造業產品、能源與服務項目。

© 2019 AFP