加州野火禍首PG&E破產重整計畫 州長拒絕

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（法新社洛杉磯14日電） 美國最大公用事業加州太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）提出的破產重整計畫，昨天遭到州長紐松拒絕。重整計畫也包括拿出135億美元，賠償該公司造成的山林大火罹難者。

紐松（Gavin Newsom）在寫給太平洋瓦斯與電力公司執行長強森（Bill Johnson）的信中指出，在組織改造以及「可讓公司做出重大安全投資的資本結構」方面，這項計畫「遠遠達不到」州法規定。

太平洋瓦斯與電力公司的管線被歸咎為去年北加州「坎普野火」（Camp Fire）的禍首。那是加州史上最慘重的山林大火，造成86人死亡，數以千計房屋受損。

紐森信件中寫道：「依照我的判斷，這份修訂過後的計畫以及重整交易，不會讓公司重整為得以對顧客提供安全可靠且可負擔服務的狀態。」

他說，州政府「仍會把重點放在公平處置受害者等符合加州人需求的事務上」。

太平洋瓦斯與電力公司最晚得在17日前提出修訂計畫。

太平洋瓦斯與電力公司也被控造成溯及2015年的另3場野火，其中一起發生在兩年前的大火重創加州產酒區，造成40多人喪命。該公司今年12月6日宣布，將拿出135億美元，賠償該公司造成的大火罹難者。

太平洋瓦斯與電力公司1月間表示，火災相關理賠金額超過300億美元，因此申請破產保護。他們必須在2020年6月30日前脫離破產窘境，才能取得數十億美元資金賠償罹難者。

© 2019 AFP